Российские гребцы рассказали о недопуске на Всемирные игры, несмотря на добытую лицензию

Российский гребец на лодках-драконах Виталий Балычев в разговоре с «СЭ» рассказал о недопуске на стартовавшие Всемирные игры по неолимпийским видам спорта, несмотря на выигранную в квалифицикации лицензию.

— Мы завоевали право участвовать в прошлом году на чемпионате мира на Филиппинах, но позже стали поступать сигналы, что нас на Всемирных играх не будет. В правилах гребли написано, что выступают экипажи — а они могут состоять из двух, четырех и даже 12 человек, как в нашем случае. Еще в декабре прошлого года на заседании ICF, международной федерации, встал этот вопрос. Но они его отложили и были не против нашего участия. Однако, так как Всемирные игры проводит другая организация, они приняли иное решение. Согласно рекомендациям МОК командные виды не допускаются, и нас посчитали как команду.

Так что заезды в эти дни будут проходить заезды без нашего участия. А хотелось побороться и посоревноваться с командами из других стран. Что есть, то есть. Мы продолжаем тренироваться и готовиться в отсутствие международных стартов — только в августе будет проходить Кубок Доброй воли в Москве, он российский, но с участием иностранных спортсменов. В следующем году чемпионат мира пройдет в Канаде, и снова мы будем ждать, готовы ли нас принять или нет, — рассказал Балычев «СЭ».

Во Всемирных играх примут участие 36 россиян в 9 видах спорта.