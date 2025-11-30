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30 ноября 2025, 06:35

Российские бодибилдеры завоевали девять медалей на чемпионате мира

Павел Лопатко

Российские бодибилдеры завоевали девять медалей на чемпионате мира в саудовском Эль-Хубаре, сообщает ТАСС.

Во второй день турнира две золотые медали выиграл Мохамед эль Эмам — он стал лучшим среди спортсменов от 40 до 44 лет весом свыше 90 килограммов, а также в абсолютном первенстве среди ветеранов. Эль Эмам выступал среди полупрофессионалов.

Также золото выиграли Владимир Калугин (категория masters, классический бодибилдинг) и Александр Яшанькин (masters, старше 65 лет).

Серебряные медали завоевали Евгений Константинов и Дмитрий Сивков (они выступали в любительском первенстве) и полупрофессионалы Владислав Попов, Евгений Авдеев и Юрий Поляков.

Заключительный день соревнований пройдет 30 ноября.

Источник: ТАСС
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