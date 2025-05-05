Российские бодибилдеры выиграли 16 золотых наград на ЧЕ

Сборная России по бодибилдингу, по не зависящим от себя причинам выступавшая на чемпионате Европы в Испании в неполном составе, завоевала на этом турнире 16 золотых медалей.

«Спортсмены сборной России по бодибилдингу на этом чемпионате Европы выступали в неполном составе, в количестве 23 человек, и по сути сделали невозможное, завоевав 16 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Шесть человек вошли в шестерку финалистов. Таким образом, гимн России в испанской Санта-Сусанне звучал 16 раз», — рассказал представитель Федерации бодибилдинга России (ФББР) ТАСС.

Ранее сообщалось, что в состав сборной России для участия в чемпионате Европы вошли 200 спортсменов. Однако большинству российских бодибилдеров было отказано в визах Испанией, несмотря на официальное приглашение от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), а также поддержку мэра Санта-Сусанны и письма от Министерства иностранных дел РФ при участии Министерства спорта РФ.

24 февраля российские спортсмены получили официальное приглашение от IFBB для участия в чемпионате Европы. Руководство федерации подтвердило, что россияне смогут выступать под своим флагом и с гимном страны согласно решению международной федерации от 8 июля 2024 года.

Чемпионатом Европы — 2025, который проходил с 30 апреля по 4 мая в Санта-Сусанне, успешно завершили свои выступления следующие спортсмены: Ашот Погосян, Эльвира Гылка, Ульяна Гойхман (дважды), Татьяна Чупалова, Екатерина Беличенко, Елизавета Батурина (дважды), Александр Гурьев и Дарья Тиунова (в номинации «фитнес-пары»), Марина Шуктомова, Екатерина Маркова, Анастасия Григорьева (дважды), Ольга Шестопалова и Евгений Авдеев (дважды).