Российские бодибилдеры Павловский и Исматов победили на чемпионате мира в Иране

Российские бодибилдеры Артем Павловский (90 кг) и Далер Исматов (95 кг) стали победителями на чемпионате мира в Иране.

Церемония награждения проходила с гимном РФ. Также на турнире победили россияне Станислав Грицев (+90 кг до 45 лет), Эдуард Гаврильченко (50-59 лет) и Сергей Черемных (60-64 года).

Ранее Международная федерация бодибилдинга разрешила россиянам выступать под флагом и гимном страны.

Чемпионат мира проходит в Иране с 23 по 27 сентября.