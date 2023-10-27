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27 октября, 15:45

Российские бильярдисты отказались выступать в международных турнирах без флага и гимна

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов заявил, что российские игроки в бильярд не будут выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

«У нас есть принципиальная позиция, что под белым флагом российские спортсмены не будут ездить на международные соревнования», — цитирует Фирсова ТАСС.

В июле 2022 года правление Мировой конфедерации бильярдного спорта единогласно решило, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях по бильярду под нейтральным флагом.

С 5 по 24 ноября в Дохе состоится чемпионат мира по снукеру, который россияне пропустят.

Источник: https://tass.ru/sport/19134667
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