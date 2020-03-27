Российская супермодель, живущая в Австралии, показывает, как накачать идеальный пресс дома
Российская модель и фитнес-тренер Светлана Проповедникова, проживающая в Австралии, показала на своей странице в Instagram, как накачать идеальный пресс в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
— Тренировка с партнёром. Понадобится: Один мужчина. Время: 30 минут, 60 минут -если кто-то из вас будет постоянно смеяться и мешать. Выполняем каждое упражнение по 10 раз, последнее от 15 раз. 4-5 кругов! Отдых-1 минута между целым кругом. Тренировка не такая простая, как кажется на первый взгляд, — подписала публикацию Проповедникова.
Home partner work out??? ? 1. Nordic ham curl ?-10 2. Manually-resisted push-up-10 3. Partner hip thrust-10 4. Australian row -10 5. Ab Leg throw-15 ? Repeat 4-5 sets, giving yourself 60 seconds of rest between each set? ? Тренировка с партнёром ????? ? Понадобится: Один мужчина ? Время: 30 минут, 60 минут -если кто-то из вас будет постоянно смеяться и мешать) ? Выполняем каждое упражнение по 10 раз, последнее от 15 раз. 4-5 кругов! Отдых-1 минута между целым кругом. ? Тренировка очень не простая, как кажется на первый взгляд??? Отмечайте своих мужчин и бойфрендов с кем хотелось бы повторить!???