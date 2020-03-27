Российская супермодель, живущая в Австралии, показывает, как накачать идеальный пресс дома

Российская модель и фитнес-тренер Светлана Проповедникова, проживающая в Австралии, показала на своей странице в Instagram, как накачать идеальный пресс в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

— Тренировка с партнёром. Понадобится: Один мужчина. Время: 30 минут, 60 минут -если кто-то из вас будет постоянно смеяться и мешать. Выполняем каждое упражнение по 10 раз, последнее от 15 раз. 4-5 кругов! Отдых-1 минута между целым кругом. Тренировка не такая простая, как кажется на первый взгляд, — подписала публикацию Проповедникова.



