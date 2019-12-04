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Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

21:44

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге, сообщает РИА «Новости».

Падение произошло, когда спортсменка выступала на снаряде «Воздушное полотно» на втором Международном турнире по воздушной гимнастике в Риге. По мнению тренера гимнастки, в обрыве ленты виноваты организаторы соревнований, которые неправильно закрепили снаряд и не обеспечили оперативную медицинскую помощь.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191204/1561974262.html

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