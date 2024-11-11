Остальные
Новости
Главная
Остальные

11 ноября, 22:50

Россиянки не поедут на чемпионат мира по бодибилдингу из-за запрета флага и гимна

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женская сборная России по бодибилдингу отказалась ехать на чемпионат мира в Японию без флага и гимна.

«Президиум Федерации бодибилдинга России принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас. Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации бодибилдинга России.

Ранее стало известно, что организационный комитет женского чемпионата мира по бодибилдингу под давлением властей Японии принял решение допустить сборную России до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе. Турнир пройдет в Токио с 16 по 19 декабря.

Источник: ТАСС
Читайте также
Люди из мира спорта будут играть важную роль в окружении Трампа
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Япония запретила россиянкам выступать на чемпионате мира по бодибилдингу под национальным флагом
Алаев назвал маловероятным участие сборной России в чемпионате мира-2026
В российской тяжелой атлетике — внезапная смена власти. Ждать ли возвращения на мировую арену?
Журова заявила, что Дегтярев не сможет вести переговоры о снятии санкций с российского спорта
Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про бомбу и Лондон
Россия перестанет готовить спортсменов к Олимпиаде? Это абсолютно бредовый вывод
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Япония запретила россиянкам выступать на чемпионате мира по бодибилдингу под национальным флагом

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости