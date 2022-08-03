Россиянка Губайдуллина стала победительницей Кубка Леднева по современному пятиборью

Россиянка Гульназ Губайдуллина 3 августа выиграла Кубок Леднева по современному пятиборью.

По итогам дисциплин, в которые включены плавание, фехтование, верховая езда и лазер-ран (бег и стрельба), Губайдуллина показала результат 1379 баллов. Второе место заняла Анастасия Прокопенко из Белоруссии (1362). Тройку лучших замкнула ее соотечественница Ирина Просенцова (1358).

В соревнованиях по современному пятиборью среди мужчин победу одержал россиянин Кирилл Мануйло (1485). Вторым стал его соотечественник Егор Громадский (1480), третьим — белорус Илья Полозков (1477).

Кубок Павла Леднева проходил 2 и 3 августа на площадках центра современного пятиборья «Северный» и Московской академии современного пятиборья.