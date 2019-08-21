Россиянин ударил кулаком в лицо партнершу на чемпионате мира по танго

Скандальный инцидент произошел на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе (Аргентина). Россиянин Кирилл Паршаков после выступления ударил кулаком в лицо партнершу Анну Гудыно, сообщает Clarin. Организаторы турнира дисквалифицировали пару. Анне предложили написать заявление в полицию, но она ответила отказом. Впоследствии в Facebook появилось видеообращение Паршакова и Гудыно, которые являются мужем и женой.

— Вчера был полуфинал чемпионата мира, после танца мы поругались, из-за того, что не все получилось. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы и неправильно восприняли их. Обидно, что такая ситуация привела к дисквалификации. Ну что мы можем тут сказать... Нам не то что обидно, жалко, грустно, хочется рыдать... Просто большая мечта не осуществилась...

Сейчас, немного успокоившись и приняв ситуацию, мы призываем всех профессиональных танцоров всегда контролировать эмоции и работать над собой. Потому что иногда это может лишить вас мечты. Надеемся, что наша ситуация послужит примером всем парам, особенно эмоциональным, и вы будете еще больше любить и ценить друг друга.