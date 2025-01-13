Россияне завоевали 82 медали на Российско-китайских играх

Российские спортсмены выиграли 28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых медалей на Российско-китайских молодежных зимних играх в Южно-Сахалинске.

На счету сборной Китая 29 наград (10 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых).

Российско-китайские молодежные зимние игры проходили с 9 по 13 января. Соревновательная программа включала девять дисциплин: лыжные гонки, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, прыжки с трамплина и другие. Организатором турнира выступило Министерство спорта России.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах.