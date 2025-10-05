Россияне выиграли медальный зачет Игр стран СНГ

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр стран СНГ 2025 года.

За три дня до окончания соревнований российская команда лидирует в таблице со 105 золотыми, 55 серебряными и 34 бронзовыми наградами.

Вторую строчку в медальном зачете занимает сборная Азербайджана (29-46-86), на третьем месте располагаются спортсмены из Белоруссии (27-26-48).

Игры стран СНГ проходят в Азербайджане. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены в возрасте 23 лет и моложе.