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15 мая 2025, 12:44

Россиян допустили до международных турниров по сквошу в нейтральном статусе

Россияне смогут выступать на международных турнирах по сквошу в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федерации сквоша России Артема Буслаева.

Планируется, что на предстоящем чемпионате мира в Египте выступят четыре юниора, которые на первенстве России среди игроков до 19 лет заняли первые и вторые места.

«Поскольку статус нейтральный, мы сможем выступать только в личном первенстве, в командный турнир нас не допускают», уточнил Буслаев.

В федерации намерены сделать упор на подготовку юниоров к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, в программу которой включили сквош.

Источник: ТАСС
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сквош
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