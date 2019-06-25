Россия завоевала 53 медали за 4 дня Европейских игр

Сборная России сохранила уверенное лидерство в медальном зачете Европейских игр в Минске. За четвертый день россияне завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды.

На счету сборной России 53 медали: 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Второе место занимает Белоруссия (14 - 9 - 18). Третьей идет Грузия (6 - 5 - 9). Четвертую строчку занимает Украина (5 - 8 - 6).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей. ​