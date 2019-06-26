Россия завоевала 10 медалей за пятый день Европейских игр

Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете Европейских игр, проходящем в Минске. За пятый день россияне завоевали 10 наград: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.

Сейчас на счету России 63 медали (28-15-20), она занимает первое место с огромным отрывом.

Второй идет Белоруссия (15-11-19), тройку замыкает Грузия (6-6-10).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей. ​