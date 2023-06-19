Россия создала спортивную ассоциацию стран ШОС. Пока в шашках

Россия в скором времени может сломать изоляцию в шашечном спорте, организовав турнир стран — членов ШОС. Об этом «СЭ» рассказала чемпионка мира Тамара Тансыккужина.

В ШОС помимо России входят Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Индия, Пакистан, в роли наблюдателей — Монголия, Афганистан и Белоруссия.

— 10 июня мы подписали соглашение о сотрудничестве между 13 национальными федерациями шашечного спорта. И подходим к созданию ассоциации федераций стран ШОС.

— Вы собрались альтернативную федерацию организовывать?

— Не то чтобы. Мы не претендуем на проведение чемпионатов мира. Но в рамках определенной общности целей, как спортивных, так и политических, мы хотим опробовать такой формат, сформировать календарь, проводить соревнования. Возможно, наши тренеры будут помогать другим странам развивать шашки. Для нас это важно — мы можем участвовать в соревнованиях, и у нас есть понимание, как мог бы быстро развиваться шашечный спорт. Но это и некая точка силы в коммуникации с международной федерацией. Более весомая история, чем просто связка с белорусами.

— Это то, к чему стремятся многие виды спорта сейчас. Вы можете быть примером.

— Сейчас в международной федерации полное доминирование Польши. Они противодействуют нахождению компромиссного решения по допуску российских и белорусских спортсменов. Более того — в прошлом году, когда мы запланировали турнир, они разослали федерациям письма с угрозой дисквалификации. Мы не хотели подвергать риску наших друзей. Сейчас мы немного изменили формат, и агрессивного препятствования нет. И поскольку Шанхайская организация сотрудничества набирает силу, раз в 2019 году президент Владимир Владимирович Путин задал вектор — усилить сотрудничество в спорте в рамках ШОС, это может быть площадкой для участия.

Полностью интервью с Тамарой Тансыккужиной читайте здесь.