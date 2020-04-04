Россия поставит в страны СНГ еще 300 тысяч тестов на коронавирус

До конца весны Россия отправит в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, сообщает РБК.

За март Россия уже отправила странам Содружества 1376 таких тест-наборов. Об отправке почти 100 тыс. тестов, разработанных научным центром «Вектор», ранее сообщал и Роспотребнадзор.

В Белоруссию тест-наборы пока не отправляли — только защитные маски. Всего, по его словам, Минск запросил 10 тысяч тестов.