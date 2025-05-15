Россия подтвердила участие в III Играх стран СНГ

В III Играх стран СНГ примут участие представители России и еще шести стран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов турнира — компанию Baku City Circuit.

Соревнования пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана.

Приедут на турнир представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В общей сложности будут участвовать 1659 спортсменов, а вмсте с остальными членами делегаций — 2385 человек.

Медали разыграют в 23 видах спорта.