Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусом

В России всего на день 27 апреля зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом, РФ обошла Китай по количеству заболевших.

Всего в Китае заболели 82 830 человек. По даным Университета Джонса Хопкинса цифра составляет 83 912 заболевших (к общему количеству добавлены данные из Гонконга и Макао).

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 6 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов.