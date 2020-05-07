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Россия обогнала Францию и Германию по числу заболевших коронавирусом и вышла на пятое место в мире

11:09
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных коронавирусом в стране составило 177 160 человек.

Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191).

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 833 692 человека. Зафиксировано 265 210 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 306 345 человек.

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