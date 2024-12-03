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Сегодня, 22:25

Россия и Сьерра-Леоне подписали меморандум о взаимопонимании в области спорта

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма сообщила «СЭ», что подписала меморандум о сотрудничестве с Россией в вопросах спорта.

«Я подписала меморандум о взаимопонимании в области спорта. Должна была встретиться в Москве с министром спорта РФ, но он не смог. Надеюсь на ваши дальнейшие действия», — сказала Джеймс-Тейма «СЭ».

В октябре 2024 министр заявила о желании страны провести товарищеский футбольный матч против сборной России.

Российские футбольные команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Сборная Сьерра-Леоне по футболу
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