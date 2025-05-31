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31 мая 2025, 14:14

Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Алина Савинова

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев совершил рабочий визит в Сербию.

Как сообщает ТАСС, Дегтярев встретился с министром спорта Сербии Зораном Гайичем. Они подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между двумя странами.

В рамках поездки Дегтярев также посетит матчи волейбольных сборных России и Сербии и проведет встречу с руководством Национального олимпийского комитета Сербии.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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