Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев совершил рабочий визит в Сербию.

Как сообщает ТАСС, Дегтярев встретился с министром спорта Сербии Зораном Гайичем. Они подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между двумя странами.

В рамках поездки Дегтярев также посетит матчи волейбольных сборных России и Сербии и проведет встречу с руководством Национального олимпийского комитета Сербии.