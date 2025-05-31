Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта
Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев совершил рабочий визит в Сербию.
Как сообщает ТАСС, Дегтярев встретился с министром спорта Сербии Зораном Гайичем. Они подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между двумя странами.
В рамках поездки Дегтярев также посетит матчи волейбольных сборных России и Сербии и проведет встречу с руководством Национального олимпийского комитета Сербии.
Источник: ТАСС
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