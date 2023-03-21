Россия и Китай выступили против политизации спорта

Россия и Китай выступают против политизации спорта и надеются на задействование этой сферы для продвижения мира и солидарности, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира, — приводит ТАСС текст документа. — Стороны приветствуют соответствующие инициативы и решения Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, совместно отстаивают олимпийские ценности, готовы создавать площадки с благоприятными условиями для проведения соревнований с участием отвечающих требованиям спортсменов из всех стран».

Также сообщается, что китайская сторона поддержала российскую инициативу о проведении в 2024 году в Казани Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.