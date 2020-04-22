Роспотребнадзор: в РФ проведено более 2,2 миллиона тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, на 22 апреля проведено более 2,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведены 109,9 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.04.2020 остаются 145 тыс. 797 человек.

По данным на 21 апреля было установлено 52 763 случая заболевания, 3 873 человека выздоровели, 456 скончались.