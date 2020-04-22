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Роспотребнадзор: в РФ проведено более 2,2 миллиона тестов на коронавирус

09:05
Пандемия коронавируса. Фото AFP
Пандемия коронавируса. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, на 22 апреля проведено более 2,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведены 109,9 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.04.2020 остаются 145 тыс. 797 человек.

По данным на 21 апреля было установлено 52 763 случая заболевания, 3 873 человека выздоровели, 456 скончались.

Дополнительная информация:

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14294

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