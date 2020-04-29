Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций по профилактике коронавируса в майские праздники

Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций по профилактике коронавируса во время майских праздников.

В списке, опубликованном на сайте ведомства, рекомендуется отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения друзей или родственников. В случае, если граждане все же решили выехать за город, Роспотребнадзор советует воспользоваться личным транспортом или такси. Если же есть необходимость воспользоваться общественным транспортом, необходимо использовать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, а также обработать руки антисептиком после прикосновения к дверям и поручням.

Также, россиянам рекомендовали не расширять круг общения и провести майские праздники с теми, с кем они находились в будние дни, избегать контактов с соседями по даче и компаниями на природе. Гражданам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, советуют остаться дома.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному питанию: перед приготовлением еды и ее употреблением необходимо вымыть руки проточной или бутилированной водой, либо обработать их антисептиком. Овощи и фрукты также необходимо мыть проточной водой, а продукты хранить, соблюдая температурный режим. Ведомство рекомендует отказаться от алкоголя в майские праздники, поскольку он способствует снижению способностей организма противостоять инфекционным заболеваниям, в том числе и коронавирусу.

При ухудшении состояния рекомендуется сразу же принять меры по самоизоляции и обратиться за медицинской помощью.