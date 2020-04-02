Роспотребнадзор объяснил, как использовать самодельные маски правильно

Роспотребнадзор опубликовал серию рекомендаций о действиях во время пандемии коронавируса. В федеральной службе рассказали, как использовать самодельные маски правильно.

Многоразовая маска не является специальным медицинским изделием. Ее повторное использование допускается только специальной обработки — стирки, глажки горячим утюгом с обеих сторон.

В первую очередь, маска предназначается для тех, кто уже заболел. Она удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, поэтому в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, а опасность заражения для окружающих снижается.

Маску должны использовать люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, но в этом случае эффективность не доказана.

Через два-три часа постоянного использования маску надо менять.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 937 567 человек. Умерших — 47 235, выздоровевших — 194 311.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.