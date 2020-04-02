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Роспотребнадзор назвал количество людей под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России

15:29
Врачи. Фото ГТРК «Самара»
Врачи. Фото ГТРК «Самара»
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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся более 200 тысяч человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Точное число на 1 апреля составило 215 514 человек. За все время наблюдение велось за более чем 360 тысячами человек.

В России проведено уже более 536 тысяч тестов на выявление коронавируса. Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 336 обсерваторов на 23 525 мест, из них развернуто 165 обсерватора на 12 782 места, фактически размещено 797 человек, в резерве 171 обсерватор.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

На 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

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