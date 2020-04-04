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Росавиация приостановила вывоз россиян из-за границы

10:00
Росавиация приостановила вывоз россиян из-за границы. Фото Reuters
Росавиация приостановила вывоз россиян из-за границы. Фото Reuters
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Действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено, сообщает РИА «Новости».

— В целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ временно приостановлено, — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что приостановка рейсов связана с обеспечением защиты здоровья граждан. Власти таким образом хотят ограничить волну завозных случаев заболевания. Всего за границей могут находиться более 30 тыс. российских граждан.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200403/1569562012.html

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