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Ролик об игре в баскетбол с Мезенцевым и HOOPS на улицах Москвы собрал больше полумиллиона просмотров

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Сергей Мезенцев с игроками HOOPS.
Фото VK Спорт

Ролик, в котором москвичи играют в баскетбол с игроками HOOPS и блогером Сергеем Мезенцевым собрал более полумиллиона просмотров за 4 дня.

23 сентября на улицах Кузнецкий мост и Рождественка жители и гости столицы смогли сыграть в баскетбол с профессиональными спортсменами и Мезенцевым. Мероприятие прошло при поддержке сообщества VK Спорт.

Случайные прохожие соревновались в точности броска в баскетбольное кольцо с блогером, а также игроками медийной баскетбольной команды HOOPS. По итогу акции был снят ролик, размещенный в сообществе «VK Спорт» соцсети ВКонтакте.

Сергей Мезенцев — актер кино и дубляжа, известный блогер, соавтор проекта «Реутов ТВ».

Баскетбол
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