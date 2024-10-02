Ролик об игре в баскетбол с Мезенцевым и HOOPS на улицах Москвы собрал больше полумиллиона просмотров

Ролик, в котором москвичи играют в баскетбол с игроками HOOPS и блогером Сергеем Мезенцевым собрал более полумиллиона просмотров за 4 дня.

23 сентября на улицах Кузнецкий мост и Рождественка жители и гости столицы смогли сыграть в баскетбол с профессиональными спортсменами и Мезенцевым. Мероприятие прошло при поддержке сообщества VK Спорт.

Случайные прохожие соревновались в точности броска в баскетбольное кольцо с блогером, а также игроками медийной баскетбольной команды HOOPS. По итогу акции был снят ролик, размещенный в сообществе «VK Спорт» соцсети ВКонтакте.

Сергей Мезенцев — актер кино и дубляжа, известный блогер, соавтор проекта «Реутов ТВ».