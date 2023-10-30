Роднина заявила, что политики в спорте стало больше, чем в других сферах

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась на тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Спорт — это мирное действие, хотя политики в нем стало сейчас больше, чем в других сферах. Сейчас наши спортсмены практически нигде не участвуют в международных соревнованиях. Но наше отстранение основывается исключительно на политических причинах, так как наши спортсмены не нарушали никаких правил. Сейчас у нас в стране много своих соревнований, так что мы дальше будем жить и развиваться», — приводит ТАСС слова Родниной.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

74-летняя Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной чемпионкой мира, одиннадцатикратной чемпионкой Европы.