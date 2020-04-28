Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до 12 мая

Режим самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге продлен до 12 мая. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в видеообращении.

— У нас идет война с невидимым и потому особо опасным врагом. На передовой — врачи, медсестры, санитарки, — приводит слова Беглова «Фонтанка». — Они — наши офицеры и солдаты. Все, кто работает в больницах и поликлиниках нашего города. К сожалению, они также болеют. Четверо врачей находятся в реанимации Боткинской больницы".

Но хочу напомнить, что каждый из вас может спасти здоровье не только своих родных и близких, но и жизнь врачей и медсестер! Оставайтесь дома! В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Берегите себя! Вместе мы справимся!

По состоянию на 28 апреля в Санкт-Петербурге зафиксировано 3 436 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться удалось 544 пациентам. Летальных исходов на сегодняшний день насчитывается 27.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.