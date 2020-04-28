Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая

Режим самоизоляции из-за коронавируса в Подмосковье продлен до 11 мая. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. Жителей обязали находиться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С 15 апреля в регионе также действует пропускной режим — чтобы отправиться в поездку или отойти от дома более чем на 100 метров, нужно заказать специальное электронное удостоверение.

По состоянию на 28 апреля в Подмосковье был зафиксирован 10?231 случай коронавируса. Вылечиться удалось 544 пациентам. Летальных исходов на сегодняшний день насчитывается 74.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.