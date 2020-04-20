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РБК: режим самоизоляции продлят на майские праздники

21:00
По оценке экспертов, Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
По оценке экспертов, Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Федеральные власти обсуждают сценарий, при котором в рамках борьбы против распространения коронавируса режим самоизоляции по стране будет продлен на майские праздники. Как утверждает РБК, в таком случае рабочие дни между майскими праздниками будут объявлены нерабочими.

Праздничными в мае объявлены 8 дней: с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е, между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

По информации издания, еще один возможный вариант — продление режима нерабочих недель до середины мая. Кроме того, не исключено продление самоизоляции до 1 июня — в случае негативного развития событий.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 452 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 168 781 человек, выздоровели 642 635.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/politics/20/04/2020/5e9dc1dc9a7947803b7ee47c

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