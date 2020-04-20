РБК: режим самоизоляции продлят на майские праздники

Федеральные власти обсуждают сценарий, при котором в рамках борьбы против распространения коронавируса режим самоизоляции по стране будет продлен на майские праздники. Как утверждает РБК, в таком случае рабочие дни между майскими праздниками будут объявлены нерабочими.

Праздничными в мае объявлены 8 дней: с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е, между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

По информации издания, еще один возможный вариант — продление режима нерабочих недель до середины мая. Кроме того, не исключено продление самоизоляции до 1 июня — в случае негативного развития событий.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 452 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 168 781 человек, выздоровели 642 635.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.