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Сегодня, 13:38

Разработчик модуля по лапте в школах сравнил ее пользу с бейсболом в США

Константин Белов
Корреспондент
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Разработчик модуля по лапте в школах Александр Костарев прокомментировал «СЭ» новость о внедрении игры в школах.

«Да, Минпросвещения утвердил модуль по лапте для школ, который я разработал. Думаю, что он будет полезен школьникам, и во всех школах страны заиграют в лапту также, как и в бейсбол в США», — сказал Костарев «СЭ».

Ранее издание РИА «Новости Спорт» сообщило, что Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ.

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