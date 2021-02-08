Радимов высказался о способе решения конфликта Быстрова и Семенович

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» высказывание Анны Семенович в адрес Владимира Быстрова.

— Кто первый себе отрежет, тот и прав (смеется). Пошутили два человека и что теперь? Вы слишком серьезно к этому относитесь.

Ранее Быстров в интервью «СЭ» заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы грудь. Анна в Instagram высказала свое негодование, отметив, что в таком случае и Быстрову надо было что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю.

(Владимир Пушкарев)