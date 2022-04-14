Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 18:51

Рада Украины призвала МОК запретить россиянам участие в соревнованиях

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Верховная рада Украины призвала Международный олимпийский комитет и спортивные федерации запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

«Верховная Рада Украины обращается к Международному олимпийскому комитету и руководящим органам международных спортивных федераций и рекомендует запретить участие спортсменов РФ и Беларуси в международных соревнованиях и исключить граждан этих стран из руководящих органов этих организаций», — говорится в сообщении, которое опубликовало РИА «Новости» со ссылкой Telegram-канал правящей партии Украины «Слуга народа».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220414/mok-1783595787.html
3
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России рассказали об идее создания альтернативной международной федерации шашек
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости