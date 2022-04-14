Рада Украины призвала МОК запретить россиянам участие в соревнованиях

Верховная рада Украины призвала Международный олимпийский комитет и спортивные федерации запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

«Верховная Рада Украины обращается к Международному олимпийскому комитету и руководящим органам международных спортивных федераций и рекомендует запретить участие спортсменов РФ и Беларуси в международных соревнованиях и исключить граждан этих стран из руководящих органов этих организаций», — говорится в сообщении, которое опубликовало РИА «Новости» со ссылкой Telegram-канал правящей партии Украины «Слуга народа».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.