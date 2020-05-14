Путину рассказали о лечении Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о технология борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.

— Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует, — приводит слова Макарова РИА Новости. — Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие.