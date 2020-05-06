Путину передали план по снятию ограничительных мер

Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, сообщает Regnum. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Детали представленного плана разъяснит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обсуждение документа состоится 6 мая на совещании с участием главы государства.

В среду, 6 мая, Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

Путин поручил правительству России и Роспотребнадзору в сотрудничестве с рабочей группой Госсовета проработать рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Всего на день 6 мая в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.