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Путину передали план по снятию ограничительных мер

15:07
Владимир Путин. Фото Kremlin.ru
Владимир Путин. Фото Kremlin.ru
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Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, сообщает Regnum. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Детали представленного плана разъяснит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обсуждение документа состоится 6 мая на совещании с участием главы государства.

В среду, 6 мая, Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

Путин поручил правительству России и Роспотребнадзору в сотрудничестве с рабочей группой Госсовета проработать рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Всего на день 6 мая в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Дополнительная информация:

https://regnum.ru/news/2940503.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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