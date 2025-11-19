Путин заявил, что использование ИИ в судействе сделает спорт более честным

Президент России Владимир Путин считает, что использование искусственного интеллекта в судействе пойдет на пользу спортивным соревнованиям.

В среду, 19 ноября Путин посетил выставку, посвященную роли ИИ в решении повседневных задач, которая открылась в штаб-квартире «Сбера» в рамках международной конференции AI Journey 2025.

На мероприятии президенту рассказали о платформе AI 4 Sport, которая в том числе может поспособствовать более объективному судейству в спорте.

«Это сделает спорт прозрачным, более интересным, честным», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

Ранее Путин отметил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.