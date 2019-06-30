Путин уверен в новых успехах российских спортсменов, отличившихся на Европейских играх

Президент РФ Владимир Путин встретился в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, информирует ТАСС. Сборная России победила в общекомандном зачете Европейских игр, завоевав 109 (44-23-42) медалей.

"Очень здорово, красиво и впечатляюще", – отметил глава государства, говоря о результатах выступления спортсменов из России.

Президент выразил уверенность в том, что российские атлеты в будущем добьются еще больших побед. "Ведь эти соревнования для многих из вас как трамплин на пути новых побед и достижений", – подчеркнул он.

Вечером российский лидер посетит церемонию закрытия Европейских игр, которая пройдет на национальном стадионе "Динамо".