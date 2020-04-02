Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

В четверг, 2 апреля, Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Обращение анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 по московскому времени. Начиная с 16:00 ориентировочно можно будет ждать, — сказал Песков. (ТАСС)

Обращение будет показано в эфире основных федеральных телеканалов.

В предыдущий раз глава государства выступил с обращением 25 марта. Тогда он предложил ряд экономических и социальных мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для граждан и бизнеса, а также для предотвращения угрозы быстрого распространения инфекции объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.