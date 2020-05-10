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Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

11:40
Президент России Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Президент России Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, в чем заключается национальная идея России. При этом он отметил, что стране нужно смотреть в «успешное будущее», а не только «хвататься за героическое прошлое».

— Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть, — сказал Путин. — Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым... Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B__4ExcpWFa/

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