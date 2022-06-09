Путин поручил обеспечить проведение в России коммерчески привлекательных спортивных турниров

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в стране коммерчески привлекательные спортивные турниры с участием иностранных спортсменов и команд.

«Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов, определив объем и источники финансирования соревнований, предусмотрев возможность установления денежных вознаграждений российским и иностранным участникам», — говорится в поручений Путина, представленном на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу президент ждет к 30 июня, далее — ежеквартально.

Также Путин поручил подумать над усилением централизации управления в спорте, увеличить до конца года отчисления от азартных игр на развитие спорта.

Поручение дано правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов.