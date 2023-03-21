Путин назвал значимыми спортивные связи России и Китая

Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о значимости спортивных связей между двумя государствами.

«В рамках проходящих сейчас перекрестных годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий, — цитирует РИА «Новости» Путина. — Особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится все более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.