«Пусть едет на поля и подсказывает своим колхозникам». Онищенко раскритиковал Лукашенко

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который раскритиковал российские тесты на коронавирус, разработанных научным центром «Вектор». Ранее Лукашенко заявил, что переданные Россией системы по выявлению COVID-19 часто неверно определяют наличие вируса в организме.

— Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают, — сказал бывший главный санитарный врач страны в интервью РИА «Новости». — Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 276 474 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 119 человек, выздоровело — 582 599.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.