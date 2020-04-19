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Профессор РАН объяснил низкую летальность коронавируса в России

11:12
Борьба с коронавирусом. Фото AFP
Борьба с коронавирусом. Фото AFP
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев объяснил, почему в России не так много летальных исходов от COVID-19, как в ряде других стран. По его мнению, в России удается эффективно выявлять легкие случаи заболевания, а медицинские учреждения успели подготовиться.

— Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем-то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса, — цитируют «Известия» Лукашева. — Поэтому здесь у нас очевидный успех.

Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом, 361 человек умер, выздоровел 3291 человек.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1001374/izvestiia/po-covidnomu-schetu-rossiia-voshla-v-top-10-stran-po-chislu-zabolevshikh-virusom

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