Профессор РАН объяснил низкую летальность коронавируса в России

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев объяснил, почему в России не так много летальных исходов от COVID-19, как в ряде других стран. По его мнению, в России удается эффективно выявлять легкие случаи заболевания, а медицинские учреждения успели подготовиться.

— Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем-то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса, — цитируют «Известия» Лукашева. — Поэтому здесь у нас очевидный успех.

Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом, 361 человек умер, выздоровел 3291 человек.