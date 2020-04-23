Профессор РАН назвал лучшего «друга» и «врага» коронавируса

Заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов высказался по поводу передачи коронавируса через различные предметы, включая дверные ручки и кнопки лифтов.

«Известно, что коронавирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, — написал Всеволод Белоусов в Facebook. — То есть через выдыхаемый, выкашливаемый, вычихиваемый воздух. Часто люди задают вопрос, передается ли вирус через предметы, ручки дверей, кнопки лифтов? Ответ не так очевиден. Все зависит от влажности этих предметов и влажности воздуха. Коронавирус, и этот, и другие, относится к так называемым оболочечным вирусам. Как, кстати, и вирус гриппа.

Это значит, что свежеупакованная частица вируса, отшнуровываясь от зараженной клетки, окружает себя мембраной клетки-хозяина, предварительно загрузив в эту мембрану вирусные белки, необходимые для заражения следующей клетки. Из курса школьной биологии мы знаем, что мембрана клетки (а значит, и оболочка вируса) это липидный бислой, в котором жирные хвосты липида смотрят друг на друга, а головы — в водную фазу. Главный враг липидного бислоя — мыло. Точнее, любой детергент. Соответственно, любой детергент, который есть под руками, убивает вирус мгновенно. Главный же друг вируса — влага. Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как и детергент или спирт. Именно поэтому путь передачи вируса называется воздушно-капельный. В воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, каждая из которых содержит сотни и тысячи вирусных частиц.

Именно поэтому маски, при их правильном ношении обоими контактирующими, снижают вероятность заражения на порядки. А дискуссия о размере пор маски или респиратора по сравнению с размером вирусной частицы лишена смысла, т.к. маска или респиратор фильтруют и сорбируют капли, а не отдельные вирусные частицы. А если маска свежая, она еще и сушит эти капли.

Таким образом, еще один способ убить коронавирус — высушить его. Сколько живет в воздухе такая выдохнутая капля? Трудно сказать однозначно. В сравнительно сухом воздухе вирус будет эффективно передаваться при близком контакте с больным. Чем влажнее воздух, тем выше шанс заразиться. Любой поток воздуха, например при проветривании, будет сушить капли и убивать вирус.

Теперь про предметы, ручки, перила, кнопки. Если больной человек послюнявил палец, потом нажал на кнопку лифта, а вскоре после этого вы нажали на ту же кнопку и поковыряли нос, шансы есть. Если он подышал на кнопку, а вы спустя несколько минут нажали и ковырнули, то уже вряд ли. Правда стоит отметить, что такие жидкости как слюна, содержат в себе большое количество белков, свойство которых — удерживать влагу. Поэтому слюна, или, уж извините, сопля, попав на поверхность, будет высыхать долго и вирус будет оставаться активным. Этим же, скорее всего, объясняются результаты экспериментов по выживанию вируса на разных поверхностях.

Напомню, там были данные, что вирус может жить на поверхностях до нескольких часов. Дело в том, что если мы наносим густой раствор вируса на поверхность, вирусные белки тоже могут удерживать влагу, и чем гуще будет раствор, тем медленнее он будет высыхать. Плюс лабораторные эксперименты часто делаются в условиях заданной температуры и влажности, не всегда соответствующей тому, что есть у вас в квартире или лифте.

Итог — шансы заразиться с поверхности сухих предметов очень малы, это не основной путь передачи. Но руки мыть надо. Мало ли кто плюнул на вашу дверную ручку. Шансы заразиться на расстоянии нескольких метров мизерны. Маски снижают их еще больше. Вероятность заразиться на расстоянии до метра очень велика, но маски снизят ее в десятки раз".

В мире по данным Worldometers зафиксировано 2 672 149 случаев заражения коронавирусом, 186 916 человек умерли, 731 754 выздоровели.

На день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.