17 сентября в Radisson Resort Zavidovo состоялась церемония награждения лауреатов 8-ой ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России» — самое масштабное мероприятие в сфере корпоративной социальной ответственности.

Уже восемь лет программа собирает на одной площадке представителей бизнеса, общественных организаций и государственных структур, которые не остаются в стороне и вносят существенный вклад в развитие социальной сферы, для того, чтобы торжественно вручить заслуженные награды!

«Спорт-Экспресс» награжден в категории «Социально-ответственные СМИ» за совместную акцию с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы.

Проект #НЕСЛОМЛЕННЫЕ был запущен в начале 2020 года. Он рассказывает истории людей с ограниченными возможностями, но невероятно сильных духом. Они не сдались в тяжелых жизненных обстоятельствах и ведут полноценную жизнь, непременно связанную со спортом. А августе онлайн-встречу с футбольной командой Психоневрологического интерната №22 провел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Мероприятие началось с конференции, в рамках которой участники поделились опытом внедрения и развития КСО-программ, рассказали с какими трудностями столкнулись и как последовательно и успешно решали текущие задачи, особенно в период пандемии и социальной изоляции. Были затронуты важнейшие темы: в образовании — финансовая грамотность, предпринимательство, развитие образования в отдельных регионах, программы взаимодействия бизнеса и высших учебных заведений страны; в благотворительности и волонтерстве — взаимодействие с фондами, помощь больницам и пациентам, новые возможности взаимодействия. Большое внимание уделили теме экологии и поддержке здорового образа жизни. Об ответственном подходе компании, о заботе об экологии и о новом проекте компании, рассказала креативный директор Greenway Елена Поначевных:

- Greenway выступает за сохранение природы и занимается восстановлением уничтоженных пожарами лесов. Помимо этого, Greenway перерабатывает свою продукцию для дальнейшего использования в качестве сырья для новых изделий. А ещё компания заботится о животных. С 2020 года Greenway оказывает постоянную финансовую поддержку АНО «Научно-экологическому Центру Спасения дельфинов «Дельфа». Компания продолжит идти по экологическому пути, воплощая в реальность философию осознанного потребления и заботы об окружающей среде.

Среди спикеров форума выступили представители компаний-победителей программы «Лучшие социальные проекты России»: АО «Русская медная компания», ПАО «Сбербанк», ООО «Альмаватех», Краудсорсинговая платформа Биорг, ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ООО «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС», бренд Rondell, BIOCAD, АО «Фаберлик», БФ «Дом Роналда Макдоналда», Яндекс.Такси, «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», БК BetBoom, Яндекс.Лавка, АО «Почта Банк», Девелоперская группа «Сити- XXI век», ООО Леруа Мерлен Восток, Фонд «Дети Дождя», Компания «Салым Петролеум Девелопмент», АО «Северсталь Менеджмент», Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» (Социальный партнёр ПАО «НЛМК»).

В период пандемии Оргкомитет принял решение о внесении специальной номинации «Неравнодушные. Поддержка и помощь» — для всех, кто не остался в стороне. Для тех, кто организовал дополнительные места для лечения пациентов, предоставлял необходимые средства гигиены, организовывал волонтерскую помощь, поддерживал врачей и весь медицинский персонал; Для организаций, которые смогли сохранить рабочие места, зарплаты и усилить поддержку.

— Такие премии очень важны, они не только объединяют людей, которые несут добро, но и способствуют укреплению социально развитого общества. В этот раз многие номинации были посвящены решению проблем, возникшим в период пандемии. Фонд гордится тем, что наша инициатива в поддержку врачей победила в одной из таких номинаций. #СТРАНАБЕЗВИРУСА — это не вынужденная мера, а самый настоящий человеческий ответ масштабному вызову, связанному с угрозой здоровья, — сказала президент Благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко.

Среди победителей специальной номинации награды получили: СПАО «Ингосстрах», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», Благотворительный фонд «Система», ООО «Пролинк МО.ру, Яндекс (проект «Помощь рядом»).

Дети — наше все! Дети — наше будущее! Как много детей нуждаются в срочной и неотложной медицинской помощи, хирургическом вмешательстве (порой связанной с выездом за пределы Российской Федерации), в реабилитации! Чаще всего, любая болезнь возникает неожиданно и для её лечения требуются серьезные материальные затраты. Каждый ребенок, нуждающийся в помощи, получает шанс на полное выздоровление от серьезных заболеваний, ведь детский организм способен успешно бороться даже с самыми страшными заболеваниями, онкологическими.

— 10 лет R?ndell помогает детям побеждать болезнь. Приятно, что это заметили и отметили Программой «Лучшие социальные проекты России». Звание лауреата этой Программы — это признание благотворительного проекта, отражающего ключевые ценности бренда R?ndell — благородство! Но, главное, что об этих детях узнают ещё много — много людей, готовых дарить детям здоровье и жизнь, — рассказал Президент компании «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС» Андрей Деревянченко.

10 лет компания «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС» сотрудничает с фондом «Подари жизнь», который помогает детям и молодым людям в возрасте до 25 лет с гематологическими, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

— Мы рады, что имеем возможность помогать и снова участвуем в премии «Лучшие социальные проекты России»! В условиях пандемии «Поделись ДоброТОЙ» заботился о тех, кому было особо сложно: мы поддержали детей, проходящих лечение в больницах, и детей врачей, ждущих родителей дома, ветеранов и многодетные семьи. Для нас важно быть социально ответственными — это связь поколений, это пример детям!, — отметила учредитель федеральной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, основатель благотворительного проекта «Поделись ДоброТОЙ» Алиса Лобанова.

Пандемия также принесла экономические сложности для небольших предприятий на первых этажах жилых домов, в том числе начинающих бизнесменов. Объекты street-retail очень важны для городов, поскольку они не только создают новые рабочие места и налоговую базу, но также играют очень важную роль в формировании социального климата в своих районах. Поэтому на помощь им пришли девелоперы. Руководитель Управления коммерческой недвижимости ГК «А101» Оксана Моисеева рассказала, как современные технологии помогают одному из крупнейших застройщиков в Москве оказывать системную поддержку малому и среднему бизнесу.

— С помощью web-платформы и мобильного приложения мы помогаем выбрать направление бизнеса и подходящее помещение, делимся собственной геоаналитикой, предоставляем концепцию по открытию бизнеса в зависимости от доходной модели. Кроме того, мы предоставляем арендные каникулы, информируем о мерах поддержки от Правительства Москвы, проводим консультации для начинающих предпринимателей. Это гарантирует жителям качество инфраструктуры, а коммерческим объектам — стабильный доход и развитие, — рассказала Моисеева.

Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» с каждым годом удивляет гостей своим масштабом, и этот год не стал исключением. В этом году оргкомитет получил более 300 заявок от компаний, внесших существенный вклад в продвижение принципов и идей социально-ответственного бизнеса.

— Готовясь к мероприятию, мы и не думали, что оно получится таким масштабным! Событие приходилось переносить (не раз, по известной всем причине), нам очень хотелось провести его оффлайн, и мы это сделали! Спасибо нашим участникам! Ваши проекты вдохновляют, учат, заряжают на добрые дела и светлое будущее! Мы вместе поднялись выше еще на одну ступень, мы стали сильнее и увереннее во всех смыслах! Здоровья вам и вашим близким и до встречи в следующем году" — прокомментировала исполнительный директор Программы и Форума «Лучшие социальные проекты России» Екатерина Суровегина.

Награду за Лучший социальный проект России, также получили такие компании: ООО «Хендэ Мотор СНГ», Greenway, Нестле Россия, ООО «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС», Бренд Rondell, НКО ««Благотворительный фонд ««Швабе — Милосердие»», Девелоперская группа «Сити-XXI век», Fix Price (ООО «Бэст Прайс»), FM Logistic, АО «СУЭК», ООО «Телеканал ТВ3», Mary Kay(r) Россия, ПАО «Тольяттиазот», MAER GROUP, ООО «Движение без опасности», ПАО «ГМК «Норильский никель»», ПАО «Газпром», Коммуникационное агентство АГТ, Abbott, ООО «ЭГИС-РУС», Общественный фонд «Национальный фонд развития реабилитации», АО РТИ, Nord Stream 2, K-EVENTS, ООО «АльфаСтрахование-ОМС», Страховой Дом ВСК, БФ Подари солнечный свет, Natura Siberica, Сеть семейных курортов Alean Family Resort Collection, ООО «Джонсон&Джонсон», ООО «Проктор энд Гэмбл», Сеть стоматологий Smile-at-Once, Департамент информационных технологий г.Москвы.

Ведущей Церемонии награждения выступила актриса телеканала СТС, экс-участница Шоу «Уральские пельмени», общественный деятель и организатор благотворительных литературных, просветительских, социальных мероприятий для детей и молодежи — Юлия Михалкова.

Специальным гостем мероприятия стал Кирилл Сафонов — актер театра и кино, амбассадор фонда «Подари жизнь».

— Я счастлив, что мне выпала честь награждать сегодня компании в категории «Благотворительность». Я амбассадор фонда «Подари жизнь», и не понаслышке знаю, как важно фондам получать поддержку компаний. Благодаря ей, фонд имеет возможность оказывать не только адресную помощь, но и реализовывать системные проекты, то есть покупать и поставлять сразу в больницы необходимые лекарства и медицинское оборудование, развивать самую современную, самую точную диагностику, без которой спасение многих детских жизней сегодня невозможно, — сказал Сафонов.

Организатор программы и форума «Лучшие социальные проекты России» — ООО «Социальные проекты». Основным видом деятельности которой являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

Мероприятие прошло во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив, Московской торгово-промышленной палатой, Аналитическим центром «БизнесДром», комитетом «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам, Департаментом здравоохранения Москвы, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, Ассоциацией волонтерских центров и другими.