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5 марта, 16:20

Иосиф Пригожин: «Бьют по спорту, чтобы разобщить народы. Политики напоминают «Дом-2», истерика»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарик Агаларов

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «СЭ» заявил, что иностранные политики ограничивают российский спорт, чтобы разорвать связь между народами.

«Нас пытаются разобщить. Спорт и культура объединяют народы. Почему бьют в эти области? Чтобы не было связи. Это очень обидно. Сегодняшние политики напоминают «Дом-2». Не играй в мои игрушки, не писай в мой горшок — истерика. Ведут себя неподобающе», — сказал Пригожин «СЭ».

Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований весной 2022 года из-за ситуации на Украине.

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