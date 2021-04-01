Призер Олимпиады Баггали признан виновным за попытку ввоза запрещенных веществ в Австралию
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2004 года австралийский каноист Натан Баггали и его младший брат Дрю признаны виновными в попытке ввоза 650 кг кокаина в Австралию, сообщает Daily Mail.
В ходе расследования выяснилось, что братья пытались ввезти в Австралию наркотики на общую сумму 151 миллион долларов. Присяжные суда в Брисбене признали виновными обоих подозреваемых. Приговор будет вынесен позже.
Ранее в 2009 году Баггали уже был судим за изготовление и сбыт наркотических веществ. Спортсмен получил пять лет лишения свободы.
Баггали является двукратным призером Олимпиады 2004 года и трехкратным чемпионом мира. В 2005 году австралийца заподозрили в употреблении запрещенных анаболических стероидов, после чего международная федерация дисквалифицировала его на два года.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9426063/Olympic-kayaker-brother-guilty-trying-bring-650kgs-cocaine-Australia.html
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